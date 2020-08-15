دورتموند “يكسر قلب” مانشستر يونايتد

بعد تكهنات بقرب رحيل نجم بوروسيا دورتموند جيدون سانشو إلى أحد أندية القمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، أعلن الرئيس التنفيذي لوصيف بطل الدوري الألماني أن ناديه متمسك ببقاء الجناح المتألق، كما أنه لن يبرم أي صفقات تعاقد كبيرة هذا الصيف.

وأحرز الإنجليزي الدولي 17 هدفا، وأسهم في صنع 16 هدفا آخرين في الدوري هذا الموسم، وتحدثت تقارير عن قرب انتقاله إلى أحد أندية الـ”بريميرليغ”، لا سيما مانشستر يونايتد.

وأعلن مايكل زورك، مدير الرياضة في بروسيا دورتموند في وقت سابق من الشهر الجاري، أن سانشو لن يغادر النادي، وأكد الرئيس التنفيذي هانز يواخيم فاتسكه هذا الموقف.

وقال فاتسكه في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام ألمانية إن “بقاء سانشو أمر مؤكد. لن نناقش أي تفاصيل”.

وأضاف: “ما يمكنني قوله هو إنه إذا تحدث زورك عن قرار مؤكد فإنه يكون قرارا مؤكدا. لا مجال للتأويل”.

وأكد فاتسكه أن ناديه تأثر ماليا بفعل الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد، قائلا: “الحقيقة هي أنه لا يتوفر مزيد من المال للتعاقدات. بالتأكيد لا يمكننا إبرام أي صفقات كبيرة جديدة”.

وأحرز الإنجليزي الدولي 17 هدفا، وأسهم في صنع 16 هدفا آخرين في الدوري هذا الموسم، وتحدثت تقارير عن قرب انتقاله إلى أحد أندية الـ”بريميرليغ”، لا سيما مانشستر يونايتد.

وأعلن مايكل زورك، مدير الرياضة في بروسيا دورتموند في وقت سابق من الشهر الجاري، أن سانشو لن يغادر النادي، وأكد الرئيس التنفيذي هانز يواخيم فاتسكه هذا الموقف.

وقال فاتسكه في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام ألمانية إن “بقاء سانشو أمر مؤكد. لن نناقش أي تفاصيل”.

وأضاف: “ما يمكنني قوله هو إنه إذا تحدث زورك عن قرار مؤكد فإنه يكون قرارا مؤكدا. لا مجال للتأويل”.

وأكد فاتسكه أن ناديه تأثر ماليا بفعل الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد، قائلا: “الحقيقة هي أنه لا يتوفر مزيد من المال للتعاقدات. بالتأكيد لا يمكننا إبرام أي صفقات كبيرة جديدة”.