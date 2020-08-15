ليون يفجر مفاجأة ويقصي سيتي عن ربع نهائي أبطال أوروبا

حقق نادي ليون الفرنسي مفاجأة مدوية ومن العيار الثقيل بإقصائه مانشستر سيتي عن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه ه 3-1 في مدينة لشبونة البرتغالية.

وسجل لناد ليون العاجي ماكسويل كورنيه «24» وموسى ديمبيلي «79 و87» ولسيتي البلجيكي كيفن دي بروين «69».

ويلتقي ليون المتأهل أمام يوفنتوس الإيطالي الأربعاء المقبل مع بايرن ميونيخ الألماني الذي دمّر برشلونة الإسباني 8-2 الجمعة، وباريس سان جرمان الفرنسي الذي أقصى أتالانتا الإيطالي 2-1 بصعوبة الثلاثاء مع لايبزيغ الألماني المتأهل على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني 2-1.

وبرغم إقصائه ريال مدريد الإسباني، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب «13»، من ثمن النهائي بالفوز عليه إيابا 2-1 قبل أسبوع في لشبونة، بعد أن تغلب عليه قبل التوقف الذي فرضه “كوفيد-19” بنفس النتيجة، إلا أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا تواصل نحسه مع المسابقة التي توّج بلقبها مرتين مع برشلونة.

وفيما عجز سيتي عن بلوغ دور الأربعة للمرة الثانية فقط في تاريخه بعد موسم 2015-2016 حين انتهى مشواره على يد ريال مدريد، عادل ليون أفضل رصيد له بعد بلوغه نصف نهائي 2010 عندما خسر أمام بايرن ميونيخ 4-صفر بمجموع المباراتين.

وأثبت ليون أنه عقدة لسيتي بعد أن انتزع منه أربع نقاط من أصل ست ممكنة حين تواجها الموسم الماضي في دور المجموعات، ليحرم مدرب سيتي، المفتقد مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو بسبب الإصابة، بلوغ نصف النهائي للمرة الثامنة ومعادلة رقم البرتغالي جوزيه مورينيو.

وسجل لناد ليون العاجي ماكسويل كورنيه «24» وموسى ديمبيلي «79 و87» ولسيتي البلجيكي كيفن دي بروين «69».

ويلتقي ليون المتأهل أمام يوفنتوس الإيطالي الأربعاء المقبل مع بايرن ميونيخ الألماني الذي دمّر برشلونة الإسباني 8-2 الجمعة، وباريس سان جرمان الفرنسي الذي أقصى أتالانتا الإيطالي 2-1 بصعوبة الثلاثاء مع لايبزيغ الألماني المتأهل على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني 2-1.

وبرغم إقصائه ريال مدريد الإسباني، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب «13»، من ثمن النهائي بالفوز عليه إيابا 2-1 قبل أسبوع في لشبونة، بعد أن تغلب عليه قبل التوقف الذي فرضه “كوفيد-19” بنفس النتيجة، إلا أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا تواصل نحسه مع المسابقة التي توّج بلقبها مرتين مع برشلونة.

وفيما عجز سيتي عن بلوغ دور الأربعة للمرة الثانية فقط في تاريخه بعد موسم 2015-2016 حين انتهى مشواره على يد ريال مدريد، عادل ليون أفضل رصيد له بعد بلوغه نصف نهائي 2010 عندما خسر أمام بايرن ميونيخ 4-صفر بمجموع المباراتين.

وأثبت ليون أنه عقدة لسيتي بعد أن انتزع منه أربع نقاط من أصل ست ممكنة حين تواجها الموسم الماضي في دور المجموعات، ليحرم مدرب سيتي، المفتقد مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو بسبب الإصابة، بلوغ نصف النهائي للمرة الثامنة ومعادلة رقم البرتغالي جوزيه مورينيو.