صلاح يطارد “أسطورة” ليفربول

يطارد الدولي المصري محمد صلاح هداف ليفربول “الأسطورة” جون توشاك، وذلك بعد تسجيله أربع مرات في آخر ثلاث مباريات مع متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، رافعا رصيده إلى 84 تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب.

وذكر موقع ليفربول الإلكتروني أنه بهذا العدد من الأهداف يحتل صلاح المرتبة 18 في قائمة الهدافين في تاريخ ليفربول، ليكون منافسه الحالي هو جون توشاك، أسطورة النادي الإنجليزي، الذي سجل 96 هدفا.

وواصل محمد صلاح تألقه في تسجيل الأهداف بعد فترة من الركود لاحظها مشجعوه.

وكان كلوب قد أبرم صفقات ناجحة، وضم ساديو ماني في 2016، ثم محمد صلاح بعد عام واحد، وتصدر اللاعبان قائمة هدافي الدوري الموسم الماضي.

وتأمل جماهير ليفربول من نجمها المصري أن يواصل تألقه وزيادة رصيده من الأهداف، عندما يواجه “الردز” مونتيري المكسيكي باستاد خليفة الدولي، الأربعاء، في الدور قبل النهائي من كأس العالم للأندية في الدوحة.

وكان النجم البرازيلي فيليبي لويس قد حذر زملاءه في فريق فلامنغو، بطل البرازيل، من التهديد الذي يشكله النجم المصري في حالة مواجهة ليفربول.

ويلتقي بطل كأس ليبرتادوريس مع ليفربول بطل أوروبا أو مونتيري المكسيكي في النهائي يوم السبت المقبل.

وذكر موقع ليفربول الإلكتروني أنه بهذا العدد من الأهداف يحتل صلاح المرتبة 18 في قائمة الهدافين في تاريخ ليفربول، ليكون منافسه الحالي هو جون توشاك، أسطورة النادي الإنجليزي، الذي سجل 96 هدفا.

وواصل محمد صلاح تألقه في تسجيل الأهداف بعد فترة من الركود لاحظها مشجعوه.

وكان كلوب قد أبرم صفقات ناجحة، وضم ساديو ماني في 2016، ثم محمد صلاح بعد عام واحد، وتصدر اللاعبان قائمة هدافي الدوري الموسم الماضي.

وتأمل جماهير ليفربول من نجمها المصري أن يواصل تألقه وزيادة رصيده من الأهداف، عندما يواجه “الردز” مونتيري المكسيكي باستاد خليفة الدولي، الأربعاء، في الدور قبل النهائي من كأس العالم للأندية في الدوحة.

وكان النجم البرازيلي فيليبي لويس قد حذر زملاءه في فريق فلامنغو، بطل البرازيل، من التهديد الذي يشكله النجم المصري في حالة مواجهة ليفربول.

ويلتقي بطل كأس ليبرتادوريس مع ليفربول بطل أوروبا أو مونتيري المكسيكي في النهائي يوم السبت المقبل.