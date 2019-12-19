رسميا.. مينامينو أول ياباني ينضم لصفوف ليفربول

أعلن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الخميس، توصله لاتفاق مع ريد بول سالزبورغ للتعاقد مع صانع اللعب الياباني تاكومي مينامينو.

ولم يكشف ليفربول عن القيمة المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغ عمره 24 عاما يبلغ 7.25 مليون جنيه إسترليني «9.30 مليون دولار».

وسينضم اللاعب الياباني إلى ليفربول قادما من النادي النمساوي رسميا في الأول من يناير المقبل.

وقال مينامينو في بيان عبر موقع ليفربول على الإنترنت الخميس: “هذا حلم تحقق. كان حلمي أن أصبح لاعبا في ليفربول:”أنا متحمس للغاية لأن هذه اللحظة جاءت”.

وأضاف: “اللعب في الدوري الممتاز كان أحد أهدافي. كنت أفكر في حال تقدم مسيرتي كلاعب كرة قدم بسلاسة أنه في يوم من الأيام سألعب في الدوري الممتاز. لكني لم أعتقد أبدا بأني سأتمكن من اللعب لهذا الفريق. أنا سعيد حقا بذلك”، حسبما نقلت “رويترز”.

وسبق لمينامينو، الذي سجل 11 هدفا في 22 مباراة مع منتخب اليابان، اللعب لنادي سيريزو أوساكا في الدوري الياباني.

ولم يكشف ليفربول عن القيمة المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغ عمره 24 عاما يبلغ 7.25 مليون جنيه إسترليني «9.30 مليون دولار».

وسينضم اللاعب الياباني إلى ليفربول قادما من النادي النمساوي رسميا في الأول من يناير المقبل.

وقال مينامينو في بيان عبر موقع ليفربول على الإنترنت الخميس: “هذا حلم تحقق. كان حلمي أن أصبح لاعبا في ليفربول:”أنا متحمس للغاية لأن هذه اللحظة جاءت”.

وأضاف: “اللعب في الدوري الممتاز كان أحد أهدافي. كنت أفكر في حال تقدم مسيرتي كلاعب كرة قدم بسلاسة أنه في يوم من الأيام سألعب في الدوري الممتاز. لكني لم أعتقد أبدا بأني سأتمكن من اللعب لهذا الفريق. أنا سعيد حقا بذلك”، حسبما نقلت “رويترز”.

وسبق لمينامينو، الذي سجل 11 هدفا في 22 مباراة مع منتخب اليابان، اللعب لنادي سيريزو أوساكا في الدوري الياباني.