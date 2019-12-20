“فيسبوك” سيتوقف عن استخدام أرقام هواتف المستخدمين في ميزة اقتراح الأصدقاء

كشفت شركة “​فيسبوك​” أنها ستتوقف عن استخدام أرقام هواتف المستخدمين المقدمة إليها من أجل ميزة المصادقة الثنائية، وذلك في ميزة “الأشخاص الذين قد تعرفهم”، وذلك في إطار عملية إصلاح واسعة النطاق لممارسات ​الخصوصية​ الخاصة بها.

وقال “فيسبوك” أنه توقف بالفعل عن السماح باستخدام أرقام الهواتف هذه لأغراض الدعاية في شهر حزيران الماضي، وبدأت الآن في توسيع هذا الفصل ليشمل اقتراحات الأصدقاء، وقد بدأ “فيسبوك” هذه التحديثات التي تأتي في إطار تسوية بقيمة 5 مليارات دولار مع لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، التي تطلب منها تعزيز الإجراءات الوقائية على بيانات المستخدمين لحل تحقيق حكومي في ممارسات الخصوصية.