“تويتر” يصلح ثغرة في تطبيقه على “أندرويد” تؤدي لاختراق حسابات المستخدمين

كشفت شبكة التواصل الإجتماعى المصغرة “​تويتر​” أنها أصلحت ثغرة أمنية في نسخة تطبيقها على منصة “​أندرويد​”، حيث كانت هذه الثغرة تسمح للمتسللين بالتحكم في حسابات المستخدمين والوصول إلى المعلومات الخاصة بما في ذلك ​الرسائل​ المباشرة و​التغريدات​ المحمية.

وقال موقع المدونات الصغيرة عبر مدونته الرسمية، أنه لا يوجد لديه أي دليل على استغلال نقطة الضعف، فيما قالت الشركة إن هذه الثغرة لم تؤثرعلى تطبيقاتها لأجهزة “أبل”، مشيرة إلى أنها تقدم معالجة لحماية حسابات المستخدمين، كما تؤكد الشركة على خططها للاتصال بالمستخدمين في حالة التأكد من تعرضهم لعملية اختراق للحساب الخاص بهم، كما توضح للمستخدمين كيفية حماية البيانات والمعلومات في الحساب.