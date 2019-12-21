“فيسبوك” يسعى لتطوير نظام تشغيل خاص به

على ما يبدو أن شركة “فيسوك” تخطط لإنشاء نظام تشغيل خاص بها وذلك لتقليل الاعتماد على شركتي “​غوغل​” و”أبل” وأنظمة تشغيلهما “iOS” و”​أندرويد​”، ففي تقرير صادر عن موقع “theinformation”، يبحث “​فيسبوك​” حاليًا تطوير نظام تشغيل من الألف إلى الياء لأجهزته المادية المستقبلية مثل ​نظارات​ ​الواقع المعزز​ والواقع الإفتراضي.

وبحسب التقرير، فلا يريد “فيسبوك” أن تكون أجهزته المختلفة تحت رحمة “غوغل” خاصة وأنها تعتمد على “أندرويد”، الأمر الذى يدفعها في النهاية لتطوير نظام تشغيل تدمج فيه كل الخصائص الاجتماعية وتبقى وحدها على اطلاع على بيانات المستخدمين، لكن في نفس الوقت سيظل “فيسبوك” متواجد على منصة “أندرويد” كتطبيق.