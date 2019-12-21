“غوغل كروم” يحصل على زر في شريط الأدوات للتحكم بالصوت والفيديو

أضافت “​غوغل​” زر جديد لواجهة المتصفح للتحكم فيها، وبحسب التقرير فإنه سيكون هناك بجانب شريط العناوين زر جديد على شكل ثلاثة أسطر وعلامة موسيقية، بالضغط عليه يظهر لك كل الوسائط المتعددة من كافة التبويبات، بحيث يمكنك التحكم بها من مكان واحد كالتشغيل والإيقاف المؤقت والتالي والسابق، مع لمحة عن مضمون كل واحد مثل اسم الفيديو أو الأغنية قيد التشغيل وموقعها وحتى صورة مصغرة من “​يوتيوب​”.

ولو كنت تريد عدم التحكم بأحد مقاطع الصوت أو الفيديو يمكنك الضغط على زر X أعلى اليمين وذلك لاختفائها من لائحة التحكم حتى يتم إعادة تحميل الصفحة مجدداً.

الميزة الجديدة متاحة مع تحديث “كروم 79” لكنها تظهر تدريجياً لكافة المستخدمين بعد تطبيق التحديث.