“دي.إي.انسيكت” روبوت يتحرك بسرعة 3 سنتيمترات في الثانية بالاعتماد على العضلات الصناعية

صنع فريق من الباحثين في ​سويسرا​ روبوتا باسم “دي.إي.انسيكت” على شكل حشرة تتحرك بسرعة 3 سنتيمترات في الثانية، بفضل مجموعة من العضلات الصناعية.

ولفتت دورية “ساينس روبوتيكس” المتخصصة في مجال ​الروبوت​ات، بأن فريق الدراسة ابتكر نموذجين من الروبوت، الأول مزود بمجموعة من الأسلاك ويتميز بالقوة الفائقة، ويمكن طيه أو ضربه بواسطة ​حذاء​ دون أن يؤثر ذلك في قدرته على الحركة. أما النموذج الثاني فهو غير مجهز بأسلاك، ويتحرك لاسلكياً بشكل ذاتي ولا يزيد وزنه على غرام واحد، ويحمل الروبوت مكوناته الإلكترونية وبطاريته على ظهره.

وزود الباحثون الروبوت الحشرة بوحدة تحكم متناهية الصغر، فضلا عن أقطاب ضوئية تتيح له تمييز الأنماط البيضاء والسوداء. كما زودوه بمحركات كهربائية مرنة تشبه العضلات الصناعية، وهي رفيعة مثل الشعرة البشرية، وتدفع الحشرة إلى الأمام عن طريق إطلاق مجموعة من الذبذبات، وهو ما يجعلها خفيفة الوزن وسريعة الحركة.