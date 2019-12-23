ما هي مواصفات هاتف “Reno 3 Pro 5G” الجديد؟

سرّب موقع “4apk” المتخصص بشؤون التقنية، شكل ومواصفات الهاتف الذي ستطرحه شركة “OPPO” قريباً، ليكون واحداً من بين أفضل الأجهزة الذكية في الأسواق.
وبالنظر للصور المسربة، نلاحظ أن هاتف “Reno 3 Pro 5G” المتوقع أن يطرح في 26 كانون الأول الجاري، سيأتي بشاشة كبيرة تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية للجهاز تقريباً، فيها ثقب صغير مخصص للكاميرا في زاويتها العليا من الجهة اليسرى.
ومن المفترض أن تكون شاشة الهاتف من نوع “AMOLED” بمقاس 6.5 بوصة، بدقة عرض «2400/1080» بيكسل، أما أبعاد الهيكل فستأتي «159.5/72.4/7.7 » ملم.
وسيعمل هذا الهاتف بمعالج “Snаpdragon 765G” ثماني النوى، ومعالج رسوميات “Adrenо 620″، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت.
أما الكاميرا الأمامية له فستكون بدقة 32 ميغابيكسل، والكاميرا الأساسية ستكون رباعية العدسة بدقة «48+13+8+2» ميغابيكسل.