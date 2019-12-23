ما هي مواصفات هاتف “Reno 3 Pro 5G” الجديد؟

سرّب موقع “4apk” المتخصص بشؤون التقنية، شكل ومواصفات ال​هاتف​ الذي ستطرحه شركة “OPPO” قريباً، ليكون واحداً من بين أفضل الأجهزة الذكية في الأسواق.

وبالنظر للصور المسربة، نلاحظ أن هاتف “Reno 3 Pro 5G” المتوقع أن يطرح في 26 كانون الأول الجاري، سيأتي ب​شاشة​ كبيرة تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية للجهاز تقريباً، فيها ثقب صغير مخصص للكاميرا في زاويتها العليا من الجهة اليسرى.

ومن المفترض أن تكون شاشة الهاتف من نوع “​AMOLED​” بمقاس 6.5 بوصة، بدقة عرض «2400/1080» بيكسل، أما أبعاد الهيكل فستأتي «159.5/72.4/7.7 » ملم.

وسيعمل هذا الهاتف بمعالج “Snаpdragon 765G” ثماني النوى، ومعالج رسوميات “Adrenо 620″، وذاكرة وصول عشوائي 8 ​غيغابايت​، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت.

أما ​الكاميرا​ الأمامية له فستكون بدقة 32 ميغابيكسل، والكاميرا الأساسية ستكون رباعية العدسة بدقة «48+13+8+2» ميغابيكسل.