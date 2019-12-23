“Airbnb” يتيح الإقامة في جناح فاخر من مسلسل “The Crown”

توفر “Belvoir Castle”، التي استُخدمت كبديل لقلعة “Windsor Castle” في سلسلة “​نتفليكس​” الدرامية “The Crown”، ولأول مرة، أحد أجنحتها الفخمة للحجز على “Airbnb”.

وللاحتفال بنهاية العقد، ستفتح القلعة، التي تحتوي عادة على 14 غرفة نوم للتأجير، أبواب جناحها “King’s Suite”، الذي شوهد في مسلسل “ذي كراون”، وأيضًا في فيلم “The Young Victoria”، للضيوف للإقامة 3 ليال فقط.

وسوف يستمتع الضيوف بتذوق الحياة الملكية، مع إقامتهم في القلعة المكونة من 355 غرفة، بما في ذلك الشاي التقليدي بعد الظهر، واستقبال المشروبات الفاخرة، وعشاء الذواقة، مقابل 300 جنيه إسترليني فقط، وسوف يتم التبرع بالعائدات من الإقامات إلى “Rainbows Hospice” للأطفال و​الشباب​.

وأثناء الاستمتاع بضيافة دوقة روتلاند وعائلتها، في المنزل الواقع على قمة تل في “Vale of Belvoir” في ليسترشاير، والذي يعود إلى القرن الحادي عشر، ستتاح لهم الفرصة للعيش مثل الملوك في الجناح المزين بتصميمات داخلية فخمة من الأرض إلى السقف.

وستبدأ التجربة الملكية بشاي ما بعد الظهيرة اللذيذ، في نفس المكان الذي يقال أنه منشأ التقليد في أربعينيات القرن التاسع عشر، وسيتبع ذلك العشاء الذي يتم تقديمه في غرفة الطعام الحكومية.

ويتوفر “King’s Suite” في قلعة “Belvoir” إقامة لليلة واحدة، لما يصل إلى ضيفين في 31 كانون الأول، و11 كانون الثاني، و25 كانون الثاني، مقابل 300 جنيه إسترليني.