ما هي ميزات هاتف “iPhone SE 2” الجديد؟

نشرت قناة “ConceptsiPhone” على “​يوتيوب​” ​فيديو​ يظهر ​التصميم​ المتوقع لهاتف “iPhone SE 2″، الذي انتظره مستخدمو أجهزة “​آبل​” لـ 3 سنوات.

ويظهر الفيديو أن هاتف “iPhone SE 2” القادم، سيأتي بهيكل شبيه بهياكل هواتف “iPhone 5″، لكنه يحمل بعض التعديلات، ف​الشاشة​ ستمتد على كامل الواجهة الأمامية تقريبا، و​الكاميرا​ الأساسية ستكون مزدوجة العدسة، شبيهة بكاميرات “iPhone 11”.

كما من المفترض أن يحصل هذا الجهاز على معالج “A13″، الذي سيمنحه سرعة كبيرة في التعامل مع البيانات، إضافة لذاكرة وصول عشوائي 3 أو 4 ​غيغابايت​، وذاكرة تخزين داخلية 64/128/256 غيغابايت.

وقد تزوده “آبل”، بماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وميزة التعرف على الوجوه عبر الكاميرا الأمامية، لفك قفل الشاشة بشكل آمن، أو التعامل مع ​ميزات​ الدفع الإلكتروني.