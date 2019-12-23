ما هي ميزات هاتف “iPhone SE 2” الجديد؟

نشرت قناة “ConceptsiPhone” على “يوتيوب” فيديو يظهر التصميم المتوقع لهاتف “iPhone SE 2″، الذي انتظره مستخدمو أجهزة “آبل” لـ 3 سنوات.
ويظهر الفيديو أن هاتف “iPhone SE 2” القادم، سيأتي بهيكل شبيه بهياكل هواتف “iPhone 5″، لكنه يحمل بعض التعديلات، فالشاشة ستمتد على كامل الواجهة الأمامية تقريبا، والكاميرا الأساسية ستكون مزدوجة العدسة، شبيهة بكاميرات “iPhone 11”.
كما من المفترض أن يحصل هذا الجهاز على معالج “A13″، الذي سيمنحه سرعة كبيرة في التعامل مع البيانات، إضافة لذاكرة وصول عشوائي 3 أو 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64/128/256 غيغابايت.
وقد تزوده “آبل”، بماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وميزة التعرف على الوجوه عبر الكاميرا الأمامية، لفك قفل الشاشة بشكل آمن، أو التعامل مع ميزات الدفع الإلكتروني.