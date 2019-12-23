إيطاليا تؤكد أهمية التعاون مع “هواوي” في تطوير شبكات الجيل الخامس

شدد وزير الصناعة الإيطالي “ستيفانو باتوانيلي” على ضرورة السماح لـ “​هواوي​” بالقيام بدور أكبر في تطوير شبكة اتصالات الجيل الخامس “5 جي” في ​إيطاليا​، بعدما دعت لجنة برلمانية إلى حظر التعامل مع الشركة.

وقال وزير الإيطالي لصحيفة “لا ستامبا”، إن أهمية التعاون مع صانعة الجوالات الصينية تكمن في أنها تقدم أفضل المعدات بأقل الأسعار، وأكد على إصدار إيطاليا، العديد من التشريعات التي تضمن الحفاظ على الأمن القومي.

وخلال الأسبوع الماضي، أكدت اللجنة البرلمانية لأمن إيطاليا “كوباسير” على أهمية إعادة النظر في منع شركتي “هواوي” و”زد تي إي” من المشاركة في تطوير شبكات الجيل الخامس، في الوقت الذي تسعى فيه شركة الاتصالات “​تليكوم​ إيطاليا” لاختيار الموردين المحتملين للمعدات التي ستستخدمها في تطوير شبكة الـ “5 جي”.