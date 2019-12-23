“آبل” تعتزم تطوير ملحقات التصوير الفوتوغرافي الخاصة بهواتف “آيفون 11”

تعتزم “​آبل​” تطوير العديد من ملحقات التصوير الفوتوغرافي، مثل “الفلاش” الخاصة بهواتف “آيفون 11″، لدمجها مباشرة بوصلات الإضاءة الموجودة في الهاتف.

ووفقًا لتقرير تقني جديد صادر عن موقع ” 9 تي أو 5 ​ماك​”، أبلغت “آبل” جميع المصنعين بملحقات التصوير الفوتوغرافي الجديدة، وذلك ضمن المبادرة الخاصة ببرنامج الترخيص “ميد فور آيفون”.

وتأتي في الوقت الحاضر، العديد من ملحقات “آيفون” للتصوير مزودة بضوء “فلاش” قوي مدمج مع الهاتف، ويُعدُّ “لوم كيوب” من أهم هذه الملحقات، والذي تعتبره “آبل” أول “فلاش” خارجي للكاميرا يأتي مع هواتفها.

ومع ذلك، تحتاج هذه الملحقات إلى الاتصال بالبلوتوث لكي تعمل.