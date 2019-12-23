الصين: إطلاق “خوارزمية” إنترنت جديدة لا تعرض إلا “المحتوى الإيجابي”

كشفت تقارير صحفية، أن ​الصين​ دشنت “خوارزمية” ​إنترنت​ جديدة، لا تعرض أمام أي شخص إلا “المحتوى الإيجابي”.

ونشر موقع “إنغادغيت” التقني المتخصص، تقريراً حول الخوارزمية الجديدة، التي دشنتها ​الحكومة الصينية​، والتي ستعمل بصورة آلية على كل ​التطبيقات​ والمواقع المسموح بوجودها داخل الصين.

وتستبعد الخوارزمية الصينية الجديدة، كل المواد “السلبية” أو التي تعرض الأمن القومى للخطر، أو التي تسرب أسرار الدولة، أو التي تقوض الوحدة الوطنية.

وستصبح القواعد الجديدة للإنترنت سارية المفعول منذ الأول من شهر آذار 2020، وسيتم فى تلك الخوارزمية الصينية الجديدة، تطبيق إجراءات أكثر صرامة لتداول الحسابات والإشتراكات.