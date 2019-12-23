“تريومف” تكشف عن نظام لدمج الهواتف الذكية بدراجاتها النارية

كشفت شركة “تريومف” عن نظامها الخاص للاتصالات “​My Triumph​”، والذي يتيح إمكانية دمج ​الهواتف الذكية​ بدراجاتها النارية. وأوضحت الشركة البريطانية، أن نظام الاتصالات الجديد يتكون من وحدة اتصال، والعديد من تحديثات البرامج المختلفة، منها ما هو لشاشة “TFT” بالدراجة. ويعتمد النظام الجديد على تطبيق “My Triumph” المجاني والمخصص للهواتف العاملة بنظام “أندرويد” و”iOS”.

وبمساعدة التطبيق يمكن لقائد الدراجة تسجيل ​الرحلات​ وتحليلها ومشاركتها، فضلا عن مراقبة العديد من بيانات الدراجة مثل عدد الكيلومترات المقطوعة، والاستهلاك ومواعيد الخدمة. ويوفر نظام الاتصالات الجديدة ملاحة مباشرة تعتمد على “غوغل” مع إظهار بيانات الملاحة على شاشة “TFT”. بالإضافة إلى ذلك، يمكن التحكم في كاميرا “GoPro” ووظائف الموسيقى والهاتف عبر لوحة العدادات.

ويتوفر النظام الجديد حالياً للموديلات “Scrambler 1200 XC” و”XE” و”Rocket 3 R” و”GT”، ويبلغ سعره 219 يورو.