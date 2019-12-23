“باندورا” تطلق خدمة إعلانات تفاعلية

بدأت منصة بث الموسيقى عبر ​الإنترنت​ “​باندورا​”، اختبار صيغة جديدة من ​الإعلانات​ تسمح للمستمعين بالرد على الإعلان بطريقة مسموعة. ويمكن للمستمع، في الإعلان الجديد، الرد بكلمات مسموعة على الأسئلة التي يطرحها الإعلان بالقول “أجل”.

كما يمكن للمستمع توجيه أسئلة أثناء بث الإعلان من أجل الحصول على المزيد من المعلومات عن المنتج أو السلعة التي يتم الإعلان عنها. وأشار موقع “تك كرانش” المتخصص في مواضيع التكنولوجيا، إلى أن الشركات التي تستخدم الصيغة الجديدة في إعلاناتها هي “يونيلفر” لمستحضرات العناية الشخصية، و”آشلي هوم ستورز” للأجهزة المنزلية والأثاث، ومقرمشات “دوريتوس” و”نستله” و”كومكاست”.

وتبدأ هذه الإعلانات الجديدة بشرح طبيعتها وكيفية عملها. وبعد ذلك، يتم تشغيل رسالة قصيرة وبسيطة يعقبها سؤال يفترض أن يجيب عليه المستمعون بطريقة مسموعة. وعلى سبيل المثال، فإن إعلان شركة “ويندز” يسأل المستمعين عما إذا كانوا يشعرون بالجوع وإذا أجابوا بـ”نعم”، يستمر الإعلان بتقديم نصائح حول ما يمكن أن يأكله المستمعون. أما إعلان “بيتز ديجيورنو”، فيطلب من المستمعين الإجابة بـ”نعم” لكي يستمعوا إلى نكات تتعلق بالبيتزا. وإعلان “آشلي هوم ستورز”، يدير حواراً مع المستمعين حول أفضل طريقة للحصول على نوم هادئ أثناء الليل.