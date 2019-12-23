“فيسبوك” ينقذ سائحين مغربيين حاصرتهما الثلوج

أعلنت السلطات المغربية، أن هيئة الدفاع المدني، تمكنت من إنقاذ سائحين مغربيين عالقين في الثلوج في بجبل تدغين في إقليم الحسيمة، شمال المغرب. وقرر المغربيان المقيمان في ​فرنسا​ والمنتميان لمدينتي سلا وتمارة، تسلق جبل تدغين دون مساعدة وأصيب أحدهما بكسر في كتفه، ورجله.

ووجه أحد الناجين نداء استغاثة عبر بث مباشر على صفحته الشخصية على “​فيسبوك​”، وانتشر المقطع بسرعة، لتتدخل بعدها السلطات المحلية والأمنية لإنقاذهما بمساعدة مرشدين سياحيين، ومجموعة من أبناء منطقة الريف.

وحسب بيان السلطات المحلية في مدينة الحسيمة، 400 كيلومتراً عن العاصمة الرباط، تمكن الدفاع المدني من الوصول إلى الشابين في الوقت المناسب ونقلهما إلى المستشفى المحلي للعلاج.