“آبل” تمنح مليون دولار مكافأة لمن ينجح في اختراق أجهزتها

أطلقت شركة “​آبل​” برنامج ​قرصنة​ جديد يحمل اسم “​Apple​ Security Bounty”، وهو البرنامج الذي رصدت مكافأة مالية ضخمة تصل إلى مليون دولار لمن بنجح في اختراقه.

ويعد برنامج “Apple Security Bounty”، امتداداً لمشروع بدأته “آبل” عام 2016، لمحاولة العثور على عيوب في نظام أمان أجهزة “آيفون”.

وسيتضمن الإصدار الموسع الجديد من البرنامج لأول مرة، أجهزة آيباد وأجهزة ​الكمبيوتر​ المحمولة وأجهزة “آبل” المكتبية وأجهزة “Apple TV” والساعات الذكية “Apple Watch”.

من ناحية أخرى، ستقدم “آبل” مجموعة من الجوائز لمن يستطيعون العثور على ثغرات أمنية تؤثر على أجهزة متعددة، كما ستدفع مكافأة إضافية مقابل الأخطاء التي سيتم اكتشافها في أي من برامج الشركة التجريبية.

وللحصول على الجائزة، سيُطلب من المتسللين أو الباحثين في مجال الأمن تقديم وصف مفصل للخلل أو كيفية استغلاله.