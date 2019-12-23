روسيا تختبر تشغيل شبكة إنترنت مستقلة لضمان عدم انقطاع الخدمة

أجرت ​روسيا​ مجموعة من الاختبارات التي تهدف التأكد من إمكانية عمل شبكة ​الإنترنت​ لديها بدون الاتصال بالشبكة العالمية، حيث ترغب في توفير خدمات الإنترنت دون انقطاع عن الأراضي الروسية تحت أي ظرف.

وتمت تلك الاختبارات بمشاركة المؤسسات والخدمات الأمنية التي تديرها الدولة إلى جانب كافة مشغلي الاتصالات و​البريد الإلكتروني​ في البلاد، بما لا يؤثر على مستخدمي الإنترنت من الأشخاص العاديين.

وقال نائب وزير الاتصالات في روسيا أليكسي سوكولوف، إن نتائج تلك الاختبارات أظهرت أن الوكالات الحكومية ومشغلي الاتصالات في البلاد مستعدين للرد بفاعلية على التهديدات، وضمان عمل الإنترنت ووسائل الاتصالات.