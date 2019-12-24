طفل يعانق شقيقه للمرة الأولى!

ولد طفلٌ يدعى جاكوب بذراعٍ واحدة، قبل موعد ولادته المحدّد بـ8 أسابيع، حيث كانت ذراعه اليسرى عبارة عن جزءٍ صغير من الزّند فقط، لكنّه اليوم وبعد 5 سنوات من مأساته، بات بإمكانه معانقة شقيقه.

وأطلق والدا جاكوب نداءً لكلّ دور التبرّعات في ​بريطانيا​، بهدف جمع 16 ألف جنيه استرليني، لتركيب ذراع اصطناعية له. واستطاع شخصٌ يُدعى بن ريان، تحقيق أمنية والدي الطفل، بعد أن أكّد خبراء تركيب الأطراف الاصطناعية في مراكز الصحة والمشافي البريطانية، استحالة تركيب ذراع صناعي متحرّك وقابل للاستخدام مثل الذراع الطبيعية.

وقال الخبراء: “ليس خياراً ممكناً، تركيب يدٍ صناعية، حين يكون الطرف الناقص منتهياً فوق المرفق، كما في حالة جاكوب”.

واكتسب بن ريان خبرته في الأطراف الاصطناعية، حين وضع تصميماً لذراع اصطناعية، تعمل بآلية حركة هيدروليكية لابنه سول، الذي تعرّض لحادث أدى إلى بتر ذراعه حين كان رضيعاً عمره 10 أيام. وسلم ريان الذراع لجاكوب خلال اجتماع في بلدة رينغوود الواقعة في مقاطعة هامشير، وهو يقول أنّ تركيبها كان نجاحاً حقيقياً، وأن جاكوب فاق توقعات الجميع.

وأضاف: “يمكنه الآن أن يعانق شقيقه ويمسك بيده”، وهو الآن بسنّ الـ5 سنوات.