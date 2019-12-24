هاكرز يساومون “آبل” على بيانات 300 مليون مستخدم لـ”آيفون”​​​​​​​

أشارت تقارير عالمية، الى أن ​قراصنة إنترنت​، الهاكرز، يساومون حاليا، شركة “​آبل​” الأميركية، على بيانات 300 مليون مستخدم لهواتف “​آيفون​”.

وتمكن الهاكرز من الحصول على البيانات الشخصية الكاملة لـ300 مليون مستخدم “آيفون”، وبدأوا في مساومة “آبل” من أجل الحصول على فدية، مقابل عدم نشر تلك التفاصيل الخاصة بتلك الهواتف على حسابات “آي كلاود”. وطالب الهاكرز الشركة بدفع 75 ألف من العملة الرقمية المشفرة، أو دفع 100 ألف دولار من بطاقات هدايا “​آي تيونز​”. كما هددوا في حالة رفض “أبل” دفع تلك الفدية، فإنهم سيعيدون الـ300 مليون هاتف “آيفون” إلى وضع “ضبط المصنع”، لأنهم سيحذفون كل تلك الحسابات من على موقع الشركة بصورة نهائية.

وكشفت التقارير، أن “آبل” تستعين حاليا بوكالات إنفاذ القانون الأميركية، التي تتعاون مع وكالة مكافحة الجريمة الوطنية في ​بريطانيا​، لمعرفة هوية الهاكرز، وإمكانية توقيفهم عن العمل. وتوصلت التحقيقات إلى شخص يدعى كريم البيرق، 22 عاما، يعتقد أنه أحد الأضلع الرئيسية في هذا التهديد، ولكن لم تجد جهات التحقيق أي أدلة ضده.