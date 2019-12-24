“GLUON” ذراع آلية قادرة على القيام بأعمال معقدة

“​GLUON​” هو ذراع آلية يمكنها القيام بأعمال أكثر تعقيدا دون أن تكون ضخمة ومكلفة. ويعتمد “INNFOS GLUON” على مشغل ذكي متكامل للغاية، وهو “INNFOS SCA QDD Lite”، المحرك الأساسي المشترك لمعظم ​روبوتات​ الخدمة المتطورة، وجزء مهم من الاتجاهات الرائدة في تطوير الروبوتات.

وتم تصميم “GLUON” باستخدام أحدث مشغلات ذكية متوافقة مع سلسلة “QDD SCA Lite” من “INNFOS” مع ميزات قوية. وبفضل الإلكترونيات المدمجة المخصصة للتحكم في المحركات والخوارزميات المحسنة، يمكن تنظيم موقع “SCA” وسرعته وعزم الدوران والمعاوقة مباشرةً دون أي مكونات إضافية.

وبالإضافة إلى ذلك، من الممكن أيضا تحقيق وظائف مثل مقاومة الصدمات أو اكتشاف التصادم باستخدام “SCA”، دون أجهزة استشعار هشة إضافية، وبالتالي، مع سلسلة من “SCAs”، يمكن لـ”INNFOS GLUON”، معالجة مهام متعددة بمرونة تشبه الإنسان.

ويعتمد أمان “INNFOS GLUON” على قدرتها على اكتشاف التصادم، وتتمتع “SCA” بالتحكم الحالي عندما تتجاوز البيانات المحددة، وسوف تتوقف عن الحركة. وسوف تتوقف “INNFOS GLUON” عند لمسها من قبل المستخدم، وتستمر في العمل بعد أن تختفي المقاومة.

ورغم الحمولة المقدرة التي تتراوح بين 500 غرام و1 كيلوغرام، ما زال بإمكان “INNFOS GLUON” التحرك بدقة عالية مع ثبات منخفض وضوضاء منخفضة.