بريطاني يحصل على ذراع روبوتية بـ12 ألف دولار

أصبح للبريطاني داني فلورنس، الذي فقد يده اليمنى وساقيه، قادراً على احتضان طفله وإرضاعه، بعدما حصل على ذراع روبوتية بـ12 ألف دولار. وخضع فلورنس لبتر يده اليمنى وساقيه، بعد إصابته بالتهاب السحايا، الذي أدى إلى تسمم الدم وتلف الأوعية الدموية فيها.

وقضى الشاب معظم حياته دون أطراف، حتى تمكن من الحصول على ذراع إلكترونية، بمساعدة الأصدقاء وأفراد عائلته الذين ساعدوه على جمع المبلغ اللازم.

وقال فلورنس عن تجربته: ” لم أكن أقوى على فعل شيء في السابق، ولكن بعد حصولي على الذراع الجديدة، أصبحت قادراً على فعل الكثير، خاصةً إعداد زجاجة الحليب لطفلي جوشوا، واحتضانه وتغيير ملابسه”.

وتعمل الذراع الجديدة بأقطاب كهربائية، تكتشف إشارات تصدر من عضلات المستخدم، وتحولها إلى حركات.