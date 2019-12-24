“TONE Factory” قرص دوار لمحبي الموسيقى التناظرية

تم إنشاء “​TONE Factory​” من قبل المصممين ​الشباب​ وعشاق “الفينيل” الذين شاركوا رؤية قوية، وهي إنشاء أسطوانة ميسورة التكلفة وسهلة الاستخدام ومصممة بشكل جميل أيضا. وقالوا: “لقد وجدنا أن الكثير من الناس يحبون الاستماع إلى “الفينيل”، لكنهم يعتقدون أن عليهم شراء نظام “hi-fi” كامل وهو مكلف ومعقد”.

ويسعى “TONE Factory” لتقديم حل سهل للمبتدئين من “الفينيل” وعشاق الموسيقى التناظرية. وتم تصميمه من خلال إعادة التفكير في كل جزء من القرص الدوار الكلاسيكي، وكان الهدف من ذلك هو إنشاء طاولة دوارة بسيطة تبرز كقطعة أثاث جميلة.

وحصل “TONE Factory” على جائزة تقديرية من جائزة التصميم النمساوية 2019، وكان جزءا من معرض “Best of Austria Design” في ​فيينا​.

وتشمل القاعدة الدائرية جميع الأجزاء الفنية مثل المحرك ومرحلة “فونو” المدمجة ووحدة “Bluetooth”.