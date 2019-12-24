شركة “كاسبيرسكي”.. أفلام “ملغومة” على الإنترنت قد تعرضك للإختراق!

مع صدور الجزء الجديد من فيلم “​حرب النجوم​” الشهير، حذرت شركة “كاسبيرسكي” المستخدمين من وجود ​برمجيات​ خبيثة في بعض المواقع التي تعرض هذا الفيلم على ​الإنترنت​.

ولفت الخبراء في “كاسبيرسكي”، إلى أنهم عثروا في الفترة الأخيرة على أكثر من 30 موقعاً وصفحة مزيفة على الإنترنت، تنتحل صفة حسابات رسمية لفيلم “حرب النجوم” الجديد “Star Wars: The Rise of Skywalker”، وتدعي أنها تعرض نسخاً مجانية منه على الإنترنت، وفي الواقع هذه المواقع تستخدم لعمليات “التصيد الإلكتروني” وإختراق حسابات وأجهزة المستخدمين، كما يستغلها الهاكرز للوصول إلى البيانات المرتبطة بالبطاقات المصرفية للمستخدمين أيضاً.

وأوضحت الخبيرة في أمن المعلومات في “كاسبيرسكي”، تاتيانا سيدورينا: “إن إستغلال قراصنة الإنترنت للموضوعات الشهيرة، أو التي تثير ضجة على ​الشبكة العنكبوتية​ أصبح أمراً معتاداً، وفيلم “حرب النجوم” الأخير من أبرز الموضوعات حالياً”.