طفلة تنقذ حياة والدتها بفضل درس تعلمته على “يوتيوب”

تمكنت الطفلة جيسيكا كيندر، التي تبلغ من العمر 7 سنوات، من ​إنقاذ​ حياة والدتها عبر إجراء عملية إنعاش قلبي رئوي، كانت قد تعلمتها من موقع “​يوتيوب​”. فبينما كانت الطفلة تشاهد فيلماً للأطفال على ​التلفزيون​، فوجئت بوالدتها بيكي غرين «32 عاماً»، وهي تنهار على الأرض بعدما أصيبت بنوبة قلبية.

وهرعت الطفلة لإنقاذ والدتها، حيث سكبت كوباً من الماء على وجهها لتوقظها، قبل أن تدرك بأن الأمر خطيراً وأن عليها الاتصال بالإسعاف. وقد قامت جيسيكا بإجراء عملية إنعاش اصطناعي لوالدتها، حتى وصل فريق الإسعاف الذي نقل الأم إلى المستشفى على الفور. وقال الأطباء في مستشفى بريستون، أن محاولات الطفلة، ساهمت في إنقاذ حياة والدتها التي كانت في حالة خطيرة.

يذكر بأن جيسيكا حصلت على جائزة الشجاعة من دائرة خدمات الإسعاف، وعبّرت عن رغبتها في أن تصبح طبيبة ناجحة في المستقبل.