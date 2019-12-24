“InstaShop” تطلق خدمة جديدة لتوصيل الزهور في دبي

أعلنت “​InstaShop​”، التي تعتبر أكبر سوق لتسليم البقالة حسب الطلب في منطقة ​الشرق الأوسط​ وشمال إفريقيا، عن إطلاق خدمة توصيل الزهور الجديدة.

ومن خلال الشراكة مع أكثر محلات الزهور شهرة في ​دبي​، مثل “Flowers.ae” و”Royal Flowers” و”Blush Petals”، تجعل “InstaShop” توصيل الزهور سريعًا ممكنًا، ما يتيح لمستخدميها فرصة إرسال الزهور إلى أي مكان في الإمارة خلال 3 ساعات فقط.

وتهدف الخدمة الجديدة لإحداث ثورة في تسليم ​الأزهار​، وفقًا لاستراتيجية الشركة المتمثلة في الاستفادة من الطلب الكبير. وفي هذا السياق، أطلقت “InstaShop” في عام 2019، عددًا من الخدمات الجديدة خارج محلات البقالة، بما في ذلك تقديم منتجات الصيدليات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، ومنتجات العناية بالحيوانات الأليفة والجزارة، والمنتجات الطازجة.

وتشمل الخدمة مجموعة كبيرة من تركيبات الأزهار الممتازة، وباقات زاهية الألوان، ومجموعة متنوعة من أنواع الزهور التي تتراوح بين الورود، والزنابق، وغير ذلك الكثير، في حين يقدم بعض شركاء الأزهار منتجات كومبو للمناسبات الخاصة التي تشمل الشوكولاتة والكعك.

وتجدر الإشارة إلى أن الخدمة توفر أيضًا خيار إرسال رسالة مخصصة على بطاقة مع الزهور، من أجل لمسة خاصة إضافية مطلوبة في هذه المناسبات.

وبالنظر إلى الخطوات التالية، تسعى “InstaShop” للتوسع، لتشمل خدمات توصيل أخرى واعدة، مثل توصيل القهوة والمياه، وفي الوقت نفسه، ستتم التوسعات الإقليمية خلال العام المقبل.