“the dragonfly” سكوتر كهربائي جديد من “D-fly”

كشفت شركة “D-fly”، التي تتخذ من ​لندن​ مقراً لها، عن أول سكوتر عالي الأداء في العالم؛ السكوتر الكهربائي “​the dragonfly​”.

وتم نحت إطار “the dragonfly” من ألياف ​الكربون​ الخفيفة والقوية، و​الألومنيوم​ بدرجة ​الفضاء​، وخشب بولونيا المعزز بألياف الكربون. وتسهم المصابيح الأمامية ودرجات الإشارات في تمييز جماليات السكوتر بشكل استثنائي مع تعزيز سلامة الراكب.

و”the dragonfly” مستوحى من أنظمة التحكم في سيارات السباق “f1″، وتقدم تقنية “Full-Tilt” المعلقة ببراءة اختراع “D-fly” طريقة جديدة للتوجيه. وتشكل عناصر التحكم في الإمالة والالتواء ثلاثية الأبعاد اتصالا سريعا وفوريا مع كل حركة للراكب. ويسمح نظام التحكم في الدوران بتسريع وكبح الدراجة بيد واحدة بسهولة، كما يعمل نظام التعليق المستقل المزدوج على الحفاظ على سلاسة تامة.

وفي نموذج “the dragonfly” الرباعي، يسمح نظام التوجيه رباعي العجلات ونظام التعليق المزدوج بتحكم دقيق جدا. وتوفر السكوتر كل من السرعة والقدرة على التحمل بمحركات مزدوجة قوية توفر 1800 واط لكل عجلة، ما يخلق عزم دوران يمكنك أن تشعر به بسرعة تصل إلى 38 ميلاً في الساعة.

وتمتد هذه الطاقة إلى حزم البطاريات القابلة لإعادة الشحن بسهولة في “the dragonfly”، والتي توفر نطاقا يصل إلى 11 ميلا مع حزمة السفر القياسية المضمنة، ويمكن للركاب تعزيز هذا النطاق إلى 28.5 ميلا بواسطة ملحق حزمة البطارية طويل المدى.

كما توفر شاشة “4K” فائقة الوضوح، مقاس 4.5 بوصة، إمكانية الوصول الفوري إلى ​التطبيقات​، وتتيح للركاب ربط نظام صوت “the dragonfly” عالي الجودة بهاتفك عبر “البلوتوث”، ويمكنه عرض اتجاهات نظام تحديد المواقع العالمي «GPS» خطوة بخطوة من جهاز مقترن.

و”the dragonfly” متوفر للطلب المسبق العالمي مع إطلاق أول إصدار محدود في صيف 2020.