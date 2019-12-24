تطوير مرحاض ذكي يكتشف الأمراض في وقت مبكر

يعمل الباحثون على تطوير مرحاض ذكي، قادر على كشف وتحديد العديد من الأمراض، عن طريق أخذ عينات من البول.

ويمكن للمراحيض الذكية أن تساعد الأطباء على فهم صحة المرضى بشكل أفضل، ولكنها يمكن في الوقت ذاته، أن تساعد على اختراق حياتهم، ونظراً لإرسال تحليل البول إلى مكتب الطبيب، يمكن للموظف أو المتسلل عبر ​الإنترنت​ اعتراض البيانات للتعرف على صحة المريض وأسلوب حياته.

ومع ذلك، يعمل اثنان من العلماء على تطوير الجهاز، وهو قادر على اكتشاف التهابات المسالك البولية وأمراض الكلى والسكري والاضطرابات الأيضية الأخرى قبل ظهور الأعراض.

ويمر المرحاض الذكي حالياً بمراحل تطورية، ويتم إنشاؤه بواسطة فريق في جامعة ويسكونسن ماديسون الأميركية.

ويحتوي البول على سجل سائل افتراضي للعادات الغذائية للفرد، وممارسة الرياضة، واستخدام الدواء، وأنماط ​النوم​ وخيارات أنماط الحياة الأخرى. ويحتوي السائل أيضاً على روابط استقلابية لأكثر من 600 مرض، بما في ذلك بعض الأمراض القاتلة الرئيسية مثل ​السرطان​ والسكري وأمراض الكلى. ويقوم الفريق بدمج مطياف الكتلة المحمول الذي يمكنه تحديد العلامات في العينات، قبل ظهور الأعراض على المرضى. و باستخدام الآلات المعروفة باسم “كروماتوغرافيا” ​الغاز​ ومطياف الكتلة، يتم تحليل عينات البول.

ووجد الباحثان جوشوا كون وإيان ميلر، اللذان يعملان على تطوير المرحاض الذكي، والمشاركان في الدراسة، أن التركيب الجزيئي لبول المرضى أظهر مقدار نومهم، ومقدار التمارين الرياضية التي يمارسونها، وكمية الكحول أو القهوة التي شربوها وكمية ​الأدوية​ التي تناولوها بدون وصفة طبية. ويأمل الباحثان أن يكون المنتج النهائي متاحاً في غضون 5 سنوات من الآن.