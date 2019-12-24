نسخة محدودة من كاميرا “M10-P” من “Leica” بـ14.5 ألف دولار​​​​​​​

كشفت شركة “Leica” الألمانية، عن كاميرا محدودة الإصدار تستند إلى كاميرا جهاز قياس المسافة “M10-P”، الشهيرة للعلامة التجارية.

وتأتي كاميرا الإصدار الخاص الجديدة المسماة “Leica M10-P White”، بعد أسبوع واحد فقط من إصدار “Leica Ghost Edition”، والتي تستند أيضا إلى نفس كاميرا “M10-P”. وكما يوحي الاسم، فإن الإصدار المحدود الأخير، يأتي بمظهر أنيق باللون الأبيض الذي يضفي عليه طابعا قديما.

و​الكاميرا​ هي الخلف الروحي لإصدار “M8 White Edition”، الذي تم إصداره عام 2009، ويوفر شعار “​لايكا​” والنقطة الحمراء المشرقة الأيقونية تباينا جذابا مع المظهر الأبيض للكاميرا.

وكما هو متوقع، تتطابق مواصفات هيكل الكاميرا والعدسة مع الطرز العادية التي تعتمد عليها، وستأتي في 350 وحدة فقط سيتم بيعها في جميع أنحاء العالم مقابل 14.5 ألف دولار.