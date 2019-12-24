دراسة: ميزات مثل “Night Shift” قد تضر أكثر من ما تنفع

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة ​مانشستر​، أن ميزات مثل “Night Shift”، يمكن أن تضر أكثر من ما تنفع. والمنطق وراء الدراسة، الذي يعتمد على التجارب التي أجريت على الفئران، بسيط: نواجه مزيدا من الضوء الأصفر خلال النهار، بينما يكون الشفق أزرق، وبالتالي، من المرجح أن يربط جسمنا الضوء الأزرق بوقت ​النوم​.

وتؤكد تجارب هذه الدراسة، أن الألوان الزرقاء تنتج تأثيرات أضعف على الإيقاع اليومي للفئران من الألوان الصفراء. ويشير هذا إلى أننا يجب أن نفعل عكس ما يفعله “Night Shift”.

وقال رئيس الدراسة الدكتور تيم براون: “نتائجنا تشير إلى أن استخدام الأضواء الخافتة والبرودة في المساء والدفء في اليوم قد يكون أكثر فائدة”.

وتوضح الدراسة أن مستويات السطوع أكثر أهمية من اللون، كما أن الفئران ليست مثل البشر.