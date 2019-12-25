مخترعة سعودية تطور قفازا ذكيا يترجم لغة الإشارة

نجحت المخترعة ​السعودية​ هديل أيوبر، في ابتكار قفاز ذكي، يترجم لغة الإشارة إلى كلام ونصوص، من خلال سماعة وشاشة مدمجتين في القفاز، وأدوات استشعار تتبع حركة الأصابع.

وابتكرت أيوبر القفاز ليستقبل أي لغة إشارة في العالم، حيث يتعلم من المستخدم ويترجم لغة الإشارة الخاصة به. ويتصل القفاز بتطبيق يتواجد على الهواتف، يسجل المعاني الخاصة بكل إشارة، ليتكون قاموس للإشارات، ما يجعل القفاز أذكى.

وأطلقت المبتكرة على القفاز اسم “برايت ساين” «​Bright Sign​»، وأسست شركتها الخاصة في ​بريطانيا​، لتنتج القفاز الذكي لجميع الأعمار والفئات. وبات القفاز متاحا في الأسواق، وتستعين به 6 مدارس في بريطانيا لمساعدة الطلبة على التحصيل الدراسي.

وأوضحت هديل أنها بقيت تعمل على ابتكارها لمدة 4 سنوات، وكان نقص الدعم المادي من أكبر التحديات التي واجهتها. وأشارت إلى أنها حصلت مؤخرا على منحة من إحدى المؤسسات في بريطانيا، وفرت لها التمويل اللازم لمشروعها.