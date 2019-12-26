تطبيق “ToTOk” ما زال متاحا على “أندرويد”

أشار تطبيق “ToTOk”، أن مستخدمي أجهزة ​الهاتف المحمول​ العاملة بنظام “أندرويد”، يستطيعون تحميل التطبيق وتشغيله على أجهزتهم من خلال موقع الشركة الرسمي.

وأوضح فريق عمل التطبيق في رسالة وجهها إلى مستخدميه، أن مالكي أجهزة “​سامسونغ​” و”​هواوي​” و”شاومي” و”أوبو”، يستطيعون الوصول إلى التطبيق من خلال متاجر التطبيقات الخاصة بتلك الهواتف.

وجاءت الرسالة، بعد قيام كل من شركة “​غوغل​” و”​آبل​”، بإزالة التطبيق من متجريهما “​آب ستور​”، و”غوغل ستور”.

وذكر فريق عمل التطبيق، أنه مجهز بأعلى المعايير الأمنية العالمية، لحماية بيانات المستخدمين بشكل صارم، مؤكدا أنه يوفر إطارا متكاملا للخصوصية، ويتماشى بشكل كامل مع المتطلبات القانونية المحلية والدولية، لحماية المستخدمين في جميع الأوقات.

كما أشارت الرسالة، إلى إن مشاكل تقنية حاليا تحول دون تواجد التطبيق على متجري “غوغل” و”آبل”، مؤكدة أن فريق عمل التطبيق، يحاول حاليا معالجة المشكلة مع الشركتين.