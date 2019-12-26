“ماكس تانغ” تكشف عن الكمبيوتر الصغير “VHFP30”

كشفت شركة “ماكس تانغ”، عن كمبيوتر صغير جديد، اسمه “​VHFP30​”، وسعره 449 دولار. وأوضحت الشركة أنّ الكمبيوتر مزود بمعالج “Ryzen 5 2500U” رباعي النوى، ويعمل بسرعة تصل إلى 3.6 غيغاهرتز، مع إمكانية معالجة ثمانية مسارات في نفس الوقت، وتُسرع الرسوميات من خلال حل “Vega 8″، المدمج في وحدة المعالجة المركزية.

ويُبرد المعالج 15 وات بلا مراوح، إذ يتضمن الجهاز شرائح تبريد مدمجة، ويمكن طلب الحاسوب الصغير الجديد دون ذاكرة وصول عشوائي أو ذاكرة داخلية، ويمكن تجهيزه بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 ​غيغابايت​ كحد أقصى، وذاكرة داخلية بسعة 512 غيغابايت.

وتشتمل باقة التجهيزات القياسية على مقبس “HDMI” ومنفذ “DisplayPort”، والعديد من منافذ “USB” ومنفذي “غيغابت إيثرنت”.