القمر الصناعي الياباني “تسوبامي” يحقق رقماً قياسياً ويدخل “غينيس”

أعلنت موسوعة “​غينيس​” للأرقام القياسية، عن انضمام ​قمر صناعي​ ياباني إلى موسوعتها للأرقام القياسية، ويطلق عليه اسم “​تسوبامي​”، وذلك بعدما سجل رقماً قياسياً جديداً في مدار الطيران المنخفض للغاية.

وذكرت “غينيس”، أن المدار المنخفض الذي استطاع القمر الصناعي الياباني التحليق فيه، هو رقماً جديداً بالفعل، ولم يستطع قمر صناعي قبله أن يدور في نفس المدار المنخفض هذا.

وأفادت وكالة ​الفضاء​ اليابانية “JAXA”، أن القمر الصناعي التجريبي أتم طيرانه على مدار منخفض للغاية يبلغ 167.4 كيلومتر، وأدرج في كتاب “غينيس” للأرقام القياسية. ووفقا للوكالة، لا يوجد اليوم قمر صناعي واحد يمكنه الطيران حول كوكب الأرض على هذا الارتفاع المنخفض، الذي يتيح للمركبة الفضائية إجراء عمليات المسح والرصد لسطح الكرة الأرضية على نحو أكثر دقة وتفصيلا. لكن مقاومة الهواء تحت مدار 300 كيلومتر تزداد، وهو ما يزيد من معدل تآكل المعدات الفضائية. وقد أطلق القمر الصناعي “تسوبامي” عام 2017، وفي نيسان من العام الجاري، انخفض مداره حتى 271 كيلومتر، ثم انخفض عن هذا الارتفاع حتى 167.4 كيلومتر، حيث تمكن من البقاء على الارتفاع ذاته 7 أيام، انتهت بعد ذلك حياته.