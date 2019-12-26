روبوت البيتزا من “Picnic” سيحضر 300 بيتزا بالساعة في معرض “CES”

سيتمكن زوار معرض الإلكترونيات الاستهلاكية «CES»، هذا العام، في مركز مؤتمرات ​لاس فيغاس​، من الاستمتاع بالبيتزا المصنوعة من قبل ​روبوت​.

واختارت شركة “Centerplate”، المتخصصة في الضيافة الحية في مدينة سياتل، شركة “Picnic” لتكنولوجيا الأغذية في سياتل، لتقديم نظام التجميع التلقائي للأغذية، الذي سيوفر ما يصل إلى 300 بيتزا، حسب الطلب، تبلغ 12 بوصة في الساعة، على أرضية معرض “CES”.

ووفقا لـ”Picnic”، لا يتطلب الأمر سوى القليل من التدريب بالإضافة إلى البيتزا، حيث أن النظام مصمم لإعداد أنواع أخرى من الطعام.

وإلى جانب إطعام زوار “CES” الجائعين، ترى “Picnic” أيضا أن نظامها يستخدم في المتاجر الصغيرة والسلاسل الكبيرة والمطاعم.