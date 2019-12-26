“كولينك” تكشف عن صندوق كمبيوتر عازل للصوت بألواح من الفولاذ​​​​​​​

أطلقت شركة “كولينك” التايوانية، صندوقاً حاسوبياً جديداً باسم “​Tranquility​”، يمتاز بتصميم بسيط وبنية عازلة للصوت. وتخلت الشركة في الصندوق عن الزجاج المقوى وجهزته بألواح من فولاذ بسُمك واحد مللمتر، مع تصنيع الواجهة من اللدائن البلاستيكية.

ويمتاز الجانب الأمامي والخلفي للصندوق بعزل الصوت، ويمكن إزالة العزل من الجانب العلوي، كما يمكن تركيب لوحات رئيسية بتنسيق حتى “ATX”، بالإضافة إلى تركيب بطاقة رسوميات بطول يصل إلى 38 سنتمتر ومراوح معالج بارتفاع يصل إلى 16 سنتمتر.

وأشارت “كولينك” إلى أن صندوق الحاسوب الجديد، يتيح تركيب قرصين صلبين 3.5 أو 2.5 بوصة، مع إمكانية تركيب ما يصل إلى 5 مراوح بارتفاع 12 سنتمتر بشكل إجمالي.