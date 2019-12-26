تعرف الى أكثر 5 منازل شوهدت على الإنترنت في 2019

تم الكشف عن المنازل الخمسة التي جذبت معظم الاهتمام حول العالم هذا العام. وكانت معظم المنازل في القائمة بأسعار تجاوزت 10 آلاف دولار، لكن المفارقة أن أكثرها شعبية كان بسعر 4 ملايين دولار، بحسب صحيفة “​ديلي ميل​” البريطانية.

1- مزرعة في جزيرة كولياخ – ​كندا​ بسعر 4.05 مليون دولار:

تشمل الصفقة منزلاً مكوناً من 11 غرفة نوم وكوخ شاطئي منفصل، وإذا كنت تبحث عن الهرب من صخب الحياة في المدينة، فهذه المزرعة الكندية مناسبة لك.

وتقع المزرعة والمنزل وسط جزيرة خاصة تمتد على مساحة 60 فداناً في نوفا سكوتيا في كندا، وهي معروضة للبيع بواسطة شركة “كولد ويل بانكر سوبر سيتي رياليتي”.

2- مزرعة في سانتا باربرا، ​الولايات المتحدة​ بسعر 39.7 مليون دولار:

ملكية فاخرة تشمل حوض سباحة في الهواء الطلق ومناطق ترفيهية متعددة وملعباً للتنس ومهبطاً للطائرات المروحية. كما تضم المزرعة اصطبلاً للخيول مكون من 11 حجرة، وهي معروضة للبيع من قبل شركة “أميركان فارم آند رانش”.

3- منزل تاون هاوس في ​نيويورك​ بسعر 49.6 مليون دولار:

يتميز بواجهة زجاجية هيكلية مقاومة للرصاص، وتم تضمينه في قائمة ​العقارات​ الأكثر شعبية في الخارج هذا العام، كما يضم سطحاً خاصاً يمتاز بإطلالة مدهشة على المدينة بزاوية 360 درجة. ويمتد المنزل على مساحة 10.400 قدم مربعة، ويضم 6 غرف نوم، ويقع بالقرب من حديقة سنترال بارك في نيويورك.

4- موانا فيلا في ​إسبانيا​ بسعر 44.3 مليون دولار:

تقع هذه الفيلا المكونة من 12 غرفة نوم في كوستا ديل سول في إسبانيا، وهي معروضة للبيع من قبل شركة “فايند ماربيلا”، ولم تعثر بعد على مشتري، بعد أن ظهرت ضمن قائمة أكثر العقارات شعبية في العالم في العام الماضي.

5- ليتل بيب كاي، جزر البهاماس بسعر 84.6 مليون دولار:

وأخيراً، هذه ​الجزيرة​ الخاصة في جزر البهاما هي أيضاً من أكثر العقارات شعبية هذا العام. وهناك العديد من المنازل المنتشرة في جميع أنحاء الجزيرة، مع 9 غرف نوم متاحة في المجموع و38 فداناً من الأراضي.