“آنكر” تطلق جهاز “Soundcore Wakey” متعدد الوظائف

أطلقت شركة “آنكر” الجهاز متعدد الوظائف “​Soundcore Wakey​”، الذي يضم راديو، ومنبه، وسماعة “​بلوتوث​” بصوت ستريو، وشاحن لاسلكي بتقنية “Qi” لهواتف “​أندرويد​”، و”​آبل​”.

وأوضحت الشركة الصينية، أن الجهاز الجديد يأتي بأبعاد 200×93×82 ملم، ووزن 540 غراماً، ويتيح ميزة التنبيه عبر راديو “FM” والنغمات، والتمتع بنوم هانئ ليلاً، بفضل ميزة الضجيج الأبيض “White Noise”، أو مجموعة الأصوات، التي تجمع كافة الترددات، التي يمكن للإنسان سماعها، والتي تقع في نطاق الطيف الترددي بين 20 إلى 20 ألف هرتز.

ويشتمل الجهاز على شاحن لاسلكي بتقنية “Qi” بقدرة حتى 10 وات، كما يشتمل الجهاز على منفذي “USB” ومنفذ “AUX-In”، ويدعم تقنية “​Bluetooth​ 5.0″، كما يمكن التحكم فيه عبر تطبيق “Soundcore”. وكشفت “آنكر” أن سعر الجهاز يبلغ نحو 100 دولار.