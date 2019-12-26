ملحق جديد من “سوني” لذراع التحكم في “بلاي ستيشن 4​​​​​​​”

أطلقت شركة “​سوني​”، ملحقاً جديداً لذراع التحكم في جهاز الألعاب “​بلاي ستيشن​ 4”. وأوضحت الشركة اليابانية، أن ملحق أزرار الرجوع “​Back Button Attachment​”، يُوصل بذراع التحكم “Dualshock 4″، عبر منفذ أسفل ذراع التحكم، لإضافة زرين قابلين للتخصيص.

ويمكن برمجة الزرين الإضافيين، بما يصل إلى 16 وظيفة مختلفة، ليتمكن عشاق الألعاب من تنفيذ الأوامر المعقدة بسهولة، ويظهر على شاشة “OLED” الصغيرة الموجودة بالملحق الجديد، البرمجة المعنية.

ويشتمل الملحق الجديد على منفذ لتوصيل السماعات المزودة بكابل 3.5 ملم. وأعلنت سوني إطلاق الملحق الجديد في ​الأسواق العالمية​ بدءاً من 14 شباط المقبل، بحوالي 30 دولار.