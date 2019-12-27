تطبيق المواعدة “Plenty of Fish” يسرب بيانات المستخدمين ويسمح بتحديد مواقعهم

كشف تطبيق المواعدة “Plenty of Fish” عن الأسماء الخاصة والرموز البريدية للمستخدمين، ما يسمح للآخرين بتحديد مواقعهم بدقة، حيث اكتشف الباحثون أن تطبيق المواعدة يسرب المعلومات التي حددها المستخدمون على ملفات التعريف الخاصة بهم، وتم عرض أسماء المستخدمين والرموز البريدية في واجهة برمجة ​التطبيقات​ للتطبيق، ما يسمح بتحديد موقع المستخدم بالضبط، وعلى الرغم من أن البيانات قد تم تشويشها، إلا أن الخبراء كانوا قادرين على الكشف عن المعلومات باستخدام الأدوات المتاحة مجانًا والمُصممة لتحليل حركة مرور الشبكة.

وتم الاكتشاف بواسطة “App Analyst”، وهو خبير في التطبيقات الرقمية، وقد وجد أن البيانات الحساسة كانت مرئية عبر واجهة برمجة تطبيقات “Plenty of Fish” في 20 تشرين الأول. وتم تطوير واختبار الإصلاح في 5 تشرين الثاني وفي 18 كانون الأول، وأكد التطبيق أن البيانات الحساسة لم تعد موجودة في واجهة برمجة التطبيقات.

وتضمنت هذه البيانات الحساسة الاسم الأول للمستخدم، حتى عندما طلب عدم إظهاره، ورمز “ZIP” الخاص بمنزل المستخدمين، وعلى الرغم من أن البيانات تم تشويشها داخل واجهة برمجة التطبيقات، إلا أنه يمكن للمتسلل ذي المعرفة باستخدام أدوات محددة جعلها مقروءة وإيجاد الأماكن التي يقيم فيها المستخدمون بالضبط، مما يسمح لهم بمضايقتهم أو مهاجمتهم في العالم الحقيقي.

وهذه البيانات التي يتم ذكرها غير معروضة في ملف التعريف، و​صدق​ الكثير من المستخدمين بأن البيانات لا يتم عرضها عند عرض ملفهم التعريفي، ومع ذلك سيكون المستخدم الفني الذكي قادرًا على الوصول إلى تلك البيانات.