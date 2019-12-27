“يوتيوب” يحذف مئات الفيديوهات الخاصة بالبيتكوين والعملات المشفرة

قررت “غوغل إزالة مئات مقاطع الفيديو المتعلقة بالبيتكوين و​العملات​ المشفرة من موقعها الخاص بمشاركة الفيديو “يوتيوب”.

وذكرت “مجلة ​فوربس​”، أن “​يوتوب​” قررت حذف مقاطع الفيديو المرتبطة بالعملات المشفرة خاصة الموجودة على قنوات صغيرة والتابعة لصغار الناشرين.

وأثار قرار “يوتوب” غضب بعض الناشرين ومالكي قنوات على منصة مشاركة المقاطع المصورة، حيث طلبكريس دون الذي يمتلك على منصته 210 ألف مشترك تفسيراً للأمر الراهن.

وأشار دون عبر موقع تويتر إلى أنه تم إزالة معظم مقاطع الفيديو للعملات المشفرة بدعوى أنها تمثل “محتوى ضار أو خطير”، رغم عمله في المجال منذ 10 سنوات وتجاوز عدد المشاهدات 7 ملايين مشاهدة.