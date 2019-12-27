أميركا: دراسة مشروع قانون يتيح لها تتبع معظم طائرات “الدرون” عند تحليقها

تقوم “إدارة الطيران الفيدرالية” بدراسة مشروع قانون قد يمكن ​الحكومة الأميركية​ من تتبع معظم ​الطائرات​ الآلية “الدرون” عند تحليقها، حيث من المقرر أن يطالب القانون بتنفيذ نظام التعرف على الهوية عن بُعد، والذي بموجبه ستتمكن أطراف ثالثة من تتبع تحركات “الدرون” واكتشاف الوحدات غير المسجلة أو التي تشكل تهديدًا أمنيًا.

وأوضحت الإدارة الأميركية أن هذا المقترح يرسي قاعدة هامة في إدارة نظام الطيران الآلي، لافتاً إلى أن كافة طائرات “درون” العاملة في المجال الجوي في ​الولايات المتحدة​ ستخضع للقواعد الجديدة مع استثناءات قليلة للغاية.