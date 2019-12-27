الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإمارات تحذر من فيروس النصب “Emotet”

حذرت الهيئة العامة لتنظيم ​قطاع الاتصالات​ جمهور المتعاملين من أضرار فيروس منتشر حالياً على مستوى العالم « Emotet » الذى يعتبر منظومة برمجية خبيثة تنشر البرامج الضارة وتصيب المستخدمين من خلال حملاتها الجماعية من البريد العشوائي و التى تحتوى على روابط ضارة بالمستخدمين.

كما حذرت الهيئة من خطر ​الرسائل​ الاحتيالية التي توهم المتلقى بأن مرسلها شركة موثوقة وتدعوه للنقر على روابط معينة أو إرسال معلومات خاصة عبر الهاتف أو ​البريد الإلكتروني​ أو غير ذلك مما يؤدي إلى الإيقاع بالمتلقي في شباك الاحتيال والنصب الإلكتروني.

وتم رصد انتشار كبير للرسائل الاحتيالية والتى تحتوي على روابط احتيالية في الآونة الأخيرة والتي تصل للمستخدمين على شكل ​رسائل نصية​ قصيرة وأيضاً عبر رسائل الـ”واتساب” منتحلة شركة معروفة أو جهات بنكية معتمدة فى الدولة تطلب من المستخدم الاتصال على أرقام معينة والإدلاء ببيانات شخصية وبيانات البطاقة البنكية بحجة حظر بطاقة ​الصراف الآلي​ ليتم الاحتيال عليهم وسرقتهم بسبب قلة الوعي وعدم الدراية بمثل هذه الأساليب المتبعة في الاحتيال.