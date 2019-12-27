“فيسبوك” يلغي إمكانية استخدام “ماسنجر” بدون إنشاء حساب

قررت شركة “​فيسبوك​” إلغاء الميزة التي كانت تسمح للمستخدمين استخدام تطبيق “ماسنجر” بدون الحاجة إلى إنشاء حساب “فيسبوك”، وهي الميزة التي طرحتها الشركة في 2015، حيث كان بمقدور المستخدمين الجدد لـ”ماسنجر” تسجيل الاشتراك من خلال استخدام الاسم الكامل ورقم الهاتف فقط، حيث لن يكون بمقدور المستخدمين الآن الاعتماد على أرقام هواتفهم فقط للبدء في استخدام خدمة التراسل المملوكة لشركة “فيسبوك”.

وقال المتحدث الرسمي أيضًا أن القاعدة الجديدة تنطبق على المستخدمين الجدد على “ماسنجر”، وأن الذين يستخدمون التطبيق بالفعل بدون حساب لا يحتاجون إلى فعل أي شيء، ومع ذلك، فقد اشتكى بعض المستخدمين من مواجهة صعوبات في تسجيل الدخول بعد النقل – فقد استمر التطبيق في إخبارهم بأن حساباتهم مقيدة.