علماء يطورون جهاز ذاكرة يشبه دماغ الانسان

يعمل حاليا فريق بحث دولي مشترك بقيادة المعهد الوطني لعلوم المواد في اليابان على تطوير جهاز ذاكرة يشبه الدماغ باستخدام مادة الشبكة العصبية، وفقا لشركة “​إنتل​، يعتزم الفريق تصميم جهاز الذاكرة للعمل باستخدام مبادئ مختلفة اختلافًا جوهريًا عن تلك المستخدمة في أجهزة ​الكمبيوتر​ الحالية، ويأمل الفريق أيضًا أن يسهل هذا البحث فهم آليات معالجة المعلومات في الدماغ.

وبحسب موقع “TOI” الهندي، فكشفت دراسة أن الباحثين نجحوا في تصنيع شبكة عصبية الشكل مؤلفة من العديد من الأسلاك المعدنية المتناهية الصغر، وباستخدام هذه الشبكة تمكن الفريق من توليد خصائص كهربائية مماثلة لتلك المرتبطة بوظائف الدماغ العليا الفريدة للبشر، مثل الحفظ والتعلم والنسيان واليقظة والعودة إلى الهدوء.