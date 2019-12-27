“واتساب” قد يتخلى عن خططه لطرح ميزة “التدمير الذاتي” للرسائل

كشف تقرير حديث أن “​فيسبوك​” الشركة المالكة لتطبيق التراسل الفوري “واتساب” قررت التخلي عن طرح ميزة “التدمير الذاتي” للرسائل على التطبيق، وذلك بعدما ظهرت تقارير سابقة في تشرين الثاني الماضي تشير إلى أن “فيسبوك” كان يخطط لتوفير هذه الميزة إلى واتساب”.

على الجانب الأخر كشف تقرير حديث أن الوضع المظلم سيصل إلى تطبيق “واتساب” على منصتي “​أندرويد​” و”iOS” قريباً، وذلك عقب بدء “فيسبوك” في تجربة هذا الوضع في اذار الماضي على عدد محدود من المستخدمين، حيث يأتي الوضع المظلم في ​التطبيقات​ لدعم المستخدمين بواجهة بلون داكن أو أسود، لإظهار النصوص باللون الأبيض بكفاءة أكبر، وذلك لدعم المستخدمين برؤية أكثر كفاءة في الظلام أو الإضاءة المنخفضة.