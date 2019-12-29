“هواوي” تعدّ خطة لإنهاء هيمنة “أندرويد”على السوق في آسيا

تخطط ​هواوي​ بالتعاون مع Oppo لإنشاء بديل لخدمات ​غوغل​ للهاتف الذكي والسعي إلى التعاون مع ​المطورين​ الهنود، في خطة قد تؤدي إلى إنهاء هيمنة “​أندرويد​” على السوق في ​آسيا​ وربما خارجها.

وفي الوقت الحالي، قد يبدو أن الهيمنة العالمية لنظام تشغيل الهواتف المحمولة، “أندرويد” «OS» التابع لشركة “غوغل”، مستمرة بدون أي منافس. ويملك عملاق التكنولوجيا الأمريكي حصة تصل إلى 76% من سوق أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة «OS» في جميع أنحاء العالم.

ولكن ​شركة هواوي​ الصينية على وشك فرض تحد كبير مع “غوغل”، بعد أن أصبحت هدفا للضغط الأمريكي المستمر، حيث أُجبرت على تطوير بديل لنظام “أندرويد” الذي تستخدمه في ​هواتفها الذكية​، بعد أن امتثلت “غوغل” لعقوبات واشنطن في مايو الماضي، وأصبحت واحدة من أوائل الشركات الأمريكية التي تقطع خدماتها عن “هواوي”.

وشكّلت عملية وقف خدمة أكثر أنظمة تشغيل ​الأجهزة المحمولة​ انتشارا في العالم، وترك “هواوي” مع إصدار مفتوح المصدر في أحسن الأحوال، مثابة ضربة للشركة، ولكن الانقسام بين العملاقين التقنيين هو سيف ذو حدين.

وبعد أشهر فقط من قرار “غوغل”، كشفت “هواوي” النقاب عن نظام التشغيل Harmony للهواتف الخاصة بها، وطرحت هاتفا ذكيا جديدا رئيسا بغياب تطبيقات “غوغل” الخاصة. وتعهدت بوضع اللمسات الأخيرة على تطوير خدمات Huawei ​Mobile​ Services، كبديل لتطبيقات “غوغل” الشهيرة، بحلول نهاية العام.

ولم يتوقف العملاق الصيني عند هذا الحد، ودخل في مفاوضات مع أفضل 150 مطور للتطبيقات في ​الهند​، لإقناعهم بنشر منتجاتهم على HMS، والذي يمكن أن يقدم بحد ذاته ما يصل إلى 150 “تطبيقا خاصا” للعملاء في جميع أنحاء العالم.