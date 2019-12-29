“Spotify” تحظر جميع الإعلانات السياسية بحلول 2020

أعلنت “​Spotify​” عن وقف جميع ​الإعلانات​ السياسية على برنامجها للموسيقى في أوائل العام المقبل 2020، حيث اعترفت خدمة بث الموسيقى الشهيرة بأنها لا تملك الأدوات القوية اللازمة لفحص إعلانات الحملات بحثًا عن أي إدعاءات كاذبة أو مضللة، وقالت الشركة إن التوقف -الذي يؤثر فقط على ​الولايات المتحدة​ لأنه السوق الوحيد الذي تم بيع الإعلانات السياسية فيه- سيمتد إلى إذاعة “Spotify” الأساسية والحصرية أيضًا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “​الإندبندنت​” البريطانية، جاء قرار “Spotify” بعد حظر ​تويتر​ جميع الإعلانات السياسية، بينما قالت “​غوغل​” إنها ستتوقف عن إعطاء المعلنين القدرة على استهداف الإعلانات باستخدام بيانات مثل سجلات الناخبين العامة والانتماءات السياسية.

كما أنه مع ارتفاع سباق 2020 الرئاسي، تتعرض شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى، وعلى الأخص “​فيسبوك​”، لضغوط متزايدة بسبب المعلومات الخاطئة والمضللة على الموقع.